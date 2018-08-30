2018-08-30T11:43:58+03:00
Общество

Бесплатно сходить в «Лимпопо» смогут нижегородские первоклассники 1 сентября

В зоопарке можно посмотреть как кормят ягуара и как купается белый медведь
Юлия ДАНЧЕНКО
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Зоопарк «Лимпопо» устраивает акцию, посвященную всем нижегородским первоклассникам. В День знаний все они могут посетить зоопарк бесплатно. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Здесь можно будет не только посмотреть, как живут дикие животные, но и увидеть показательные кормления самых интересных из них. Кроме того, посетители услышат интересные рассказы про обитателей "Лимпопо".

Для остальных посетителей билеты будут платными. Стоимость взрослого билета - 500 рублей, детский (от 5 до 14 лет) – 300 рублей, для студентов, пенсионеров и инвалидов третьей группы вход также стоит 300 рублей.

Показательные кормления животных:

12.00 – белорукие гиббоны,

12.30 – ягуар,

13.00 – бурые капуцины,

13.30 – орангутаны,

14.00 – розовые пеликаны,

14.30 – купание белого медведя с шаром,

15.00 – белохвостые орланы,

15.30 – амурские тигры.

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