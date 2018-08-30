2018-08-30T11:29:06+03:00
Общество

«Горячую линию», посвященную новому учебному году, проведет департамент образования Нижнего Новгорода

Жители города смогут задать любой интересующий вопрос
Юлия ДАНЧЕНКО
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В первые дни нового учебного года департамент образования Нижнего Новгорода проведет «горячую телефонную линию», в ходе которой родители смогут задать любой интересующий вопрос, касающийся 2018-2019 учебного года. Об этом сообщает пресс-службы городской администрации.

Звонки специалисты департамента образования будут принимать с 3 по 5 сентября с 9.00 до 11.00.

Телефоны «горячей линии»: 435-23-01 и 435-22-78.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, за последние годы в регионе было введено 14 400 дополнительных мест, и в соответствии с утвержденной программой планируется построить еще 27 детских садов на 3545 мест. Кроме того, во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, Глеб Никитин обратил внимание на накопленный в нижегородских школах недоремонт: из-за нехватки финансирования многие школы на целые десятилетия оставались без капитального ремонта, а две – в Нижнем Новгороде и в Сарове – даже оказались на грани закрытия. К счастью, на их ремонт были выделены 240 миллионов рублей из резервного фонда Правительства.

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