2018-08-30T10:36:38+03:00
Происшествия

Жилой дом сгорел ранним утром в Балахне

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования
Василий КРОТОВ
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Ранним утром 29 августа серьезный пожар вспыхнул в частном доме на улице Ефременко в Балахне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, пожар был обнаружен слишком поздно. Поэтому к моменту прибытия первых пожарных подразделений дом горел уже на всей площади. Несмотря на все усилия пожарных, дом площадью 50 квадратных метров сгорел дотла. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Всего же за минувшие сутки на территории Нижегородской области произошло шесть пожаров, один из них – в Нижнем Новгороде. При этом аварийно-спасательные отряды Нижегородской области выезжали на вызовы 23 раза. 15 вызовов были связаны с оказанием помощи населению и один с возгоранием.

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