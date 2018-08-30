2018-08-30T10:24:11+03:00
Происшествия

КАМАЗ сгорел среди ночи на набережной Гребного канала

Причиной пожара стала неисправность электропроводки
Василий КРОТОВ
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Серьезный пожар прошлой ночью вспыхнул в Нижегородском районе Нижнего Новгороде – там 3:49 29 августа на набережной Гребного канала загорелся автомобиль КАМАЗ-6520. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, на место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. Однако полностью спасти автомобиль не удалось – в результате пожара он выгорел на площади 3 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки автомобиля.

Всего же за минувшие сутки на территории Нижегородской области произошло шесть пожаров, один из них – в Нижнем Новгороде. В связи с этим спасатели просят особенно внимательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности. Аварийно-спасательные отряды за это время выезжали на вызовы 23 раза. 15 из них были связаны с оказанием помощи населению и один с ликвидацией последствий пожара.

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