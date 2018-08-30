На социальные маршруты Дзержинска выйдут девять новых автобусов ПАЗ
Автопарк муниципального предприятия «Экспресс» Дзержинска пополнился девятью новыми автобусами ПАЗ. Как сообщает пресс-служба администрации города, каждый автобус вместимостью 42 места, из которых 23 – сидячие.
В транспортных средствах есть тахографы, которые позволяют контролировать режим труда и отдыха водителя, а также навигационное оборудование ГЛОНАСС, подключенное к региональной навигационно-информационной системе (РНИС).
Для покупки новых машин использовалась областная субсидия. В общей сложности транспортные средства обошлись в сумму более 17 миллионов рублей.
Добавим, что автобусы полностью готовы к работе. На маршруты они должны выйти 4 сентября.
Напомним, ранее компания «Ситикард» заявила о том, что маршрутка №31 в Нижнем Новгороде подключена к бесконтактной системе оплаты проезда. Маршрут следует от улицы 40 лет Победы до площади Минина. Муниципальные проездные на нем не действуют.