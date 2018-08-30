2018-08-30T10:04:07+03:00
Происшествия

83-летняя пенсионерка и 24-летний мужчина погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области

Одна авария произошла в Богородском районе, вторая – в Кстовском
Анастасия НАЗАРОВА
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Два смертельных ДТП случились в Нижегородской области 29 августа, сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

В 20:10 на 28 км трассы Нижний Новгород - Саратов (Богородский район) 53-летний водитель автомобиля «Рено» сбил пешехода, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Под колесами авто оказалась 83-летняя женщина. Она скончалась на месте.

В 20:40 на 433 км автодороги Москва - Уфа 34-летняя женщина-водитель, управляя «Киа», наехала на пешехода, который переходил дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода. В результате ДТП 24-летний получил смертельное ранение.

Ранее сообщалось, что 28 августа произошла смертельная авария с участием автомобиля «Лада Ларгус».

Также 28 августа в ДТП попал еще один автомобиль «Лада Ларгус». В результате госпитализированы пять человек.

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