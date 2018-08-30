Два нижегородских учителя отправятся на работу в Таджикистан

СЕГОДНЯ 09:52 2018-08-30T09:52:36+03:00

В новом учебном году в школах этой Республики будут работать 55 российских педагогов

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Два учителя русского языка и литературы отправятся на работу в школы Таджикистана, передает пресс-служба облправительства.

Во вторник, 28 августа, спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко провела встречу с учителями – участниками гуманитарного проекта по направлению российских учителей для работы в школах Таджикистана. На мероприятии присутствовал нижегородский министр образования Сергей Злобин.

- Мы надеемся, что наши педагоги покажут не только высокое качество образования, но и смогут привить любовь к русской литературе и великой русской культуре. Особенно нам приятно, что данное доверие оказано нам в год 150-летия со дня рождения Максима Горького, - отметил Злобин.

Добавим, что в новом учебном году 29 учителей из семи российских регионов отправляются на работу в дружественный Таджикистан, где уже находятся 26 учителей из призыва прошлого года, которые приняли решение продлить свою трудовую деятельность в этой стране.