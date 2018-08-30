Обновленные дворы в Нижнем Новгороде получат жители 164 домов

СЕГОДНЯ 09:34 2018-08-30T09:34:59+03:00

Работы по благоустройству планируется выполнить в 2018 году

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В 2018 году жители 164 домов получат обновленные дворы, заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе объезда дворов, которые благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- По поручению главы региона изменилась сама модель, согласно которой в каждом районе должно начаться благоустройство дворовых пространств. Всилу изменения подхода и экономии у нас появилось дополнительное финансирование, что позволило благоустроить не восемь, а 15 дворовых территорий во всех районах города, - рассказал чиновник.

Во дворе домов с конца августа подрядчики ремонтируют дворовые проезды, пешеходные дорожки, установили 58 опор освещения и бордюрный камень.

29 августа Панов посетил внутридворовую территорию домов в границах пр. Гагарина - ул. Студенческая - Окского съезда. Там работы начались три недели назад. Завершить их предстоит до 15 сентября.

- Объем выполненных работ составляет 60-70%. Все самые сложные подготовительные работы на завершающем этапе, - уточнил и.о. директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Роман Ухабин.