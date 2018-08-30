Жара до +32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде и области 30 августа

СЕГОДНЯ 09:24 2018-08-30T09:37:39+03:00

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Из-за сильной жары в Нижнем Новгороде и области возможны чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением природных пожаров, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В четверг, 30 августа, температура воздуха прогреется до +32 градусов. Поэтому специалисты прогнозируют увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.

Спасатели МЧС напоминают, что при сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры.

- Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях, - рекомендуют эксперты. - Сократите продолжительность пребывания детей на открытом солнце, сместите время экскурсий и походов на утренние или вечерние часы.