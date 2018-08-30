2018-08-30T09:17:48+03:00
Общество

Специалисты «Поездов здоровья» провели около 42 тысяч консультаций нижегородцев

Больше всего востребованы неврологи и кардиологи
Анастасия НАЗАРОВА
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41,8 тысячи консультаций для 23,9 тысячи пациентов провели специалисты «Поездов здоровья» с 15 июня по 28 августа в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба облправительства, поезда проехали через 107 населенных пунктов 44 районов.

Было проведено 2010 консультаций педиатра, офтальмолога - 5095, эндокринолога - 4192, онколога - 3202 (выявлен 241 случай подозрения на ЗНО), хирурга - 3981, гинеколога - 3852, уролога - 1765, стоматолога - 1773 и детского стоматолога - 1684. Наиболее востребованы консультации невролога - 5374 и кардиолога - 5168.

Напомним, в проекте задействовано 29 врачей - узконаправленных специалистов из самых лучших медицинских организаций области, а также медсестры и волонтеры.

Предполагается, что за время работы мобильных диагностических лабораторий пройти раннюю диагностику тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, смогут не менее 50 тысяч человек.

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