2018-08-29T17:47:54+03:00
Общество

69-летнего пенсионера из Ленинского района заключили под стражу на шесть лет за покушение на убийство

Мужчина ударил ножом в шею гостя, который мешал ему спать
Светлана СТРОКАН
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69-летнему жителю Ленинского района Нижнего Новгорода, который пытался зарезать гостя у себя дома, вынесли обвинительный приговор.

23 января 2018 года днем в квартире одного из домов по улице Матросская Ленинского района пенсионер нанес мужчине, находившему в гостях у его племянника, ножевое ранение по шее. Только благодаря экстренной госпитализации и оказанию медицинской помощи 41-летний мужчина остался жив. При этом, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

- В этот день подсудимый несколько раз делал замечание племяннику и его гостю, которые громкими разговорами мешали ему отдыхать. Именно это обстоятельство и послужило поводом для совершения преступления. Злоумышленник уже был судим за убийство, — сообщили следователи следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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