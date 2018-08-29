2018-08-29T16:57:55+03:00
Общество

Дмитрий Черышев покажет настоящий футбол юным нижегородским футболистам

Тренер ФК «НН» проведет разминку и проанализирует с ребятами их стратегию на поле
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 августа 2018 года в 16.00 на футбольном поле стадиона «Труд» на бульваре Юбилейном 30, главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев встретится с воспитанниками отделения футбола детско-юношеского центра «Сормово», а также с победителями районных и городских соревнований по мини-футболу - воспитанниками детских садов Сормовского района.

Главный тренер проведет разминку с юными футболистами, далее последуют два тайма по 10 минут, с пятиминутным перерывом и последующим тренерским разбором игры.

В этот же день тренер навестит футбольные команды образовательных учреждений Московского района и детей с ограниченными возможностями здоровья из НРОО «Жить по-настоящему». Ребятам проведут мастер-класс и после игры с последующим разбором участников встречи ждет автограф- и фотосессия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маршрутку №31 подключили к бесконтактной системе оплаты проезда в Нижнем Новгороде
69-летнего пенсионера из Ленинского района заключили под стражу на шесть лет за покушение на убийство
Глеб Никитин открыл выставку «Движение к свету» в Нижнем Новгороде
Сергей Панов поздравил футболистов с победой на чемпионате Европы среди лиц с ДЦП
В Нижегородской области вынесли приговор водителю, насмерть сбившему пешехода
ТК «Волга» начнет показывать футбольные трансляции в прямом эфире
Житель Арзамаса отправится в колонию-поселение за поджог автомобилей
17-летний водитель мопеда и его пассажиры пострадали в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области пандусами и настилами оборудованы 808 избирательных участков
Выставку архивных документов представят в Нижнем Новгороде к 160-летию со дня рождения Максима Дмитриева
Товарооборот Нижегородской области с Беларусью вырос на 3%
Жителей многоэтажки эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за пожара в подъезде
Пять человек госпитализированы после ДТП в Нижегородской области
Серьезные ожоги получил курильщик в результате пожара в Нижегородской области
Опытный водитель насмерть сбил пешехода в Нижегородской области