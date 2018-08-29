Дмитрий Черышев покажет настоящий футбол юным нижегородским футболистам

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-29T16:57:55+03:00

Тренер ФК «НН» проведет разминку и проанализирует с ребятами их стратегию на поле

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30 августа 2018 года в 16.00 на футбольном поле стадиона «Труд» на бульваре Юбилейном 30, главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев встретится с воспитанниками отделения футбола детско-юношеского центра «Сормово», а также с победителями районных и городских соревнований по мини-футболу - воспитанниками детских садов Сормовского района.

Главный тренер проведет разминку с юными футболистами, далее последуют два тайма по 10 минут, с пятиминутным перерывом и последующим тренерским разбором игры.

В этот же день тренер навестит футбольные команды образовательных учреждений Московского района и детей с ограниченными возможностями здоровья из НРОО «Жить по-настоящему». Ребятам проведут мастер-класс и после игры с последующим разбором участников встречи ждет автограф- и фотосессия.