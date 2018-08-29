2018-08-29T15:55:31+03:00
Общество

Глеб Никитин открыл выставку «Движение к свету» в Нижнем Новгороде

Экспозиция позволит нижегородцам ознакомиться с собранием произведений из восьми музеев
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии выставки «Движение к свету: русский импрессионизм из музейных собраний России» в Нижегородском государственном художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В экспозицию вошло около 80 произведений знаменитых художников-импрессионистов – в том числе Константина Коровина, Игоря Грабаря, Константина Юона и многих других, а также крупнейших мастеров отечественного искусства, обращавшихся к импрессионизму на определенном этапе своего творчества – в частности, Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева и Виктора Борисова-Мусатова. В выставке собраны полотна из музеев восьми городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Екатеринбурга, Перми и Владивостока.

Проект реализован благодаря поддержке музейного сообщества и ПАО «ЛУКОЙЛ», а открытие выставки приурочено к 60-летию «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» - дочернего предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ».

- Выставка «Движение к свету» - это возможность для нижегородцев ознакомиться с собранием произведений из восьми музеев, не выезжая из города. Я счастлив присутствовать на открытии такого масштабного музейного проекта на нижегородской земле, - подчеркнул Глеб Никитин.

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