Сергей Панов поздравил футболистов с победой на чемпионате Европы среди лиц с ДЦП

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-29T15:36:04+03:00

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Глава минспорта Нижегородской области Сергей Попов поздравил шесть футболистов, выигравших в составе российской сборной титул чемпионов Европы среди лиц с церебральным параличом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Чиновник вручил ребятам памятные подарки и благодарственные письма, отметив высокий уровень подготовки спортсменов.

- Спасибо за победу, за достойный пример, благодаря которому нижегородцы с ограниченными возможностями получат дополнительный импульс для занятий адаптированными видами спорта. Для этого в регионе есть все возможности, - заявил Панов.

Вместе с тем тренер и заслуженный мастер спорта России Андрей Куваев выразил слова благодарности в адрес облправительства.

- Эта победа для ребят очень много значит, на протяжении нескольких лет нам не хватало удачи, чтобы стать чемпионами Европы. В составе национальной сборной шесть нижегородцев - максимальное количество участников из одного региона, - обратил внимание Куваев.