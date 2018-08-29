В Нижегородской области вынесли приговор водителю, насмерть сбившему пешехода

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-29T15:15:12+03:00

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Арзамасский суд приговорил 58-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что в октябре 2017 года в вечернее время осужденный, управляя автомобилем ВАЗ-2101, не уступил дорогу и сбил пешехода, которая переходила проезжую часть по зебре. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Она скончалась в больнице.

При этом водитель свою вину не признал и просил его оправдать. Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда согласилась с прокурором, приговор оставила без изменения, доводы жалобы без удовлетворения.

Сообщалось, что также в Арзамасе вынесен приговор местному жителю, который совершил поджог нескольких автомобилей своего знакомого. Причиной послужил конфликт восьмилетней давности.