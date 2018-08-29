2018-08-29T15:11:59+03:00
Спорт

ТК «Волга» начнет показывать футбольные трансляции в прямом эфире

Первым будет показан матч ФК «Нижний Новгород» с ярославским «Шинником»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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С 1 сентября 2018 года телекомпания «Волга» начнет показывать в прямом эфире матчи ФК «Нижний Новгород». В этот день нижегородские футболисты встретятся в матче Первенства ФНЛ в Ярославле с местным «Шинником». Это будет первый выездной матч нижегородцев после домашней осечки в предыдущем туре. Но, несмотря на поражение от курского «Авангарда», в Ярославле футболисты «Нижнего Новгорода» обещают биться только за победу.

Прямая трансляция начнется в 15:55. Кроме того, зрителям будет предложено также интерактивное обсуждение игры. До начала матча и в перерыве спортивные корреспонденты и ведущие Денис Каримов и Сергей Володин расскажут о любопытных цифрах и фактах. А сразу после игры к ним присоединится Александр Резонтов с программой «Послесловие. События недели», которая выходит по субботам в 18:00.

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