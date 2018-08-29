2018-08-29T14:39:37+03:00
Происшествия

Житель Арзамаса отправится в колонию-поселение за поджог автомобилей

Мужчина хотел отомстить своему знакомому за конфликт восьмилетней давности
Анастасия НАЗАРОВА
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Вступил в законную силу приговор суда в отношении 41-летнего жителя Арзамаса, который осужден за покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2017 года мужчина из-за конфликта восьмилетней давности поджег три автомобиля своего обидчика. Общая стоимость машин составила 3,8 миллиона рублей.

Огнем были полностью уничтожены два автомобиля марки «Ниссан» и «Ауди». Третья машина по счастливой случайности не пострадала по независящим от виновного обстоятельствам.

Осужденный вину признал и обжаловал приговор только в части назначенного наказания. Однако судебная коллегия в августе 2018 года оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

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