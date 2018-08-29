17-летний водитель мопеда и его пассажиры пострадали в ДТП в Нижегородской области
Бесправный водитель мопеда устроил ДТП на 7 км трассы Хмелевицы – Красногор – Андрианово – Никитиха 28 августа в 01:20. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
17-летний подросток, управляя мопедом «Вента», не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.
В результате аварии пострадали водитель его два его пассажира.
Подросток госпитализирован с переломом голени, ссадинами и ушибленной раны головы. 20-летний молодой человек доставлен в больницу с переломом бедренной кости и переломом кисти руки. А другой 17-летний пассажир отделался ушибом голени, правда, его тоже госпитализировали.
Добавим, что у всех трех пострадавших не было шлема.
Ранее сообщалось, что 28 августа произошла смертельная авария с участием автомобиля «Лада Ларгус».
Также 28 августа в ДТП попал еще один автомобиль «Лада Ларгус». В результате госпитализированы пять человек.