2018-08-29T14:13:37+03:00
Происшествия

17-летний водитель мопеда и его пассажиры пострадали в ДТП в Нижегородской области

У пострадавших в момент аварии не было мотоциклетных шлемов
Анастасия НАЗАРОВА
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Бесправный водитель мопеда устроил ДТП на 7 км трассы Хмелевицы – Красногор – Андрианово – Никитиха 28 августа в 01:20. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

17-летний подросток, управляя мопедом «Вента», не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

В результате аварии пострадали водитель его два его пассажира.

Подросток госпитализирован с переломом голени, ссадинами и ушибленной раны головы. 20-летний молодой человек доставлен в больницу с переломом бедренной кости и переломом кисти руки. А другой 17-летний пассажир отделался ушибом голени, правда, его тоже госпитализировали.

Добавим, что у всех трех пострадавших не было шлема.

Ранее сообщалось, что 28 августа произошла смертельная авария с участием автомобиля «Лада Ларгус».

Также 28 августа в ДТП попал еще один автомобиль «Лада Ларгус». В результате госпитализированы пять человек.

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