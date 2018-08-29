2018-08-29T13:59:08+03:00
Общество

В Нижегородской области пандусами и настилами оборудованы 808 избирательных участков

Еще на 101 участке есть лифты и подъемники
Анастасия НАЗАРОВА
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Председатель избиркома Нижегородской области Оксана Кислицына проверила готовность избирательных участков к приему посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает областной избирком.

По ее словам, в единый день голосования 9 сентября будет задействован 2171 избирательный участок, из них 1963 участка - на первом этаже здания.

- Для граждан, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата, 808 участков оборудованы специальными пандусами и настилами. Еще на 101 участке есть лифты и подъемники. Кнопками вызова о помощи оборудованы 430 участковых комиссий, - рассказала Кислицына.

Председатель избиркома отметила, насколько важно, чтобы нижегородцы с ограничениями по здоровью могли поучаствовать в выборах и голосовании на территории Нижегородской области.

По данным Пенсионного фонда РФ, в регионе числятся 298444 человека с инвалидностью.

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