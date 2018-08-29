2018-08-29T13:01:30+03:00
Звезды

Выставку архивных документов представят в Нижнем Новгороде к 160-летию со дня рождения Максима Дмитриева

В экспозицию вошли наиболее яркие фотографические циклы, а также виды города и портреты нижегородцев
Анастасия НАЗАРОВА
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Выставка архивных документов (0+) откроется в Русском музее фотографии к 160-летию со дня рождения выдающегося нижегородского фотографа Максима Дмитриева. Вернисаж пройдет по адресу улица Пискунова,9а 30 августа, сообщает пресс-служба облправительства.

В торжественном мероприятии примут участие руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов, директор Русского музея фотографии Вера Тарасова и директор Центрального архива Нижегородской области Любовь Зарубина.

Нижегородские архивисты подготовили фотодокументальную выставку, где будут представлены документы нижегородских архивов (ЦАНО, ГАрхАДНО, ГОПАНО), а также Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург) и Государственного архива Тамбовской области.

Посетители познакомятся с жизнью и творчеством знаменитого фотографа посредством наиболее ярких его фотографических циклов: «Волжская коллекция», «Неурожайный 1891-1892 год», «XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка». Также в экспозицию вошли виды города и портреты нижегородцев.

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