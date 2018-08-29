Товарооборот Нижегородской области с Беларусью вырос на 3%

СЕГОДНЯ 12:47 2018-08-29T12:47:05+03:00

Это произошло в основном за счет экспорта из региона

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Товарооборот Нижегородской области с Беларусью по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 3% (441,9 млн долларов). Об этом со ссылкой на и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина сообщает пресс-служба облправительства.

По его словам, рост товарооборота произошел по большей части за счет экспорта из региона. Он составил 363,2 млн долларов (увеличение на 5,1%), а импорт - 78,7 млн долларов (снижение на 5,6%).

При этом Люлин добавил, что после назначения Михаила Бабича послом России в Беларуси регион планирует наладить более тесный контакт с посольством, «чтобы найти новые направления сотрудничества с Республикой».

- Сотрудничество уже расширяется. Глава региона Глеб Никитин дал ряд поручений по развитию взаимодействия. В частности это расширение взаимных поставок автокомпонентов и автомобилей, продвижение гражданской продукции нижегородских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Степень выполнения плана сотрудничества на 2018 года уже составила 85%, - сообщил Люлин.