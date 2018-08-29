Жителей многоэтажки эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за пожара в подъезде

СЕГОДНЯ 12:33 2018-08-29T12:33:40+03:00

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Пожар в подъезде девятиэтажного дома на улице Маршала Жукова (Приокский район) произошел днем 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение тамбурной двери на третьем этаже рядом с одной из квартир.

Спасатели эвакуировали по лестничным маршам десять жильцов дома. Никто не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 47 человек личного состава и 11 единиц техники. Предположительная причина пожара - поджог.

Также 28 августа полыхала квартира двухэтажного дома в Городце на улице Шишкина. В квартире людей не было, они вышли на улице до прибытия пожарных. А вот жильцов на втором этаже пришлось вызволять из задымленной квартиры. Самостоятельно они это сделать не могли. Причина пожара та же – поджог.