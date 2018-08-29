2018-08-29T12:33:40+03:00
Происшествия

Жителей многоэтажки эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за пожара в подъезде

В тушении пламени было задействовано 47 пожарных
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожар в подъезде девятиэтажного дома на улице Маршала Жукова (Приокский район) произошел днем 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение тамбурной двери на третьем этаже рядом с одной из квартир.

Спасатели эвакуировали по лестничным маршам десять жильцов дома. Никто не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 47 человек личного состава и 11 единиц техники. Предположительная причина пожара - поджог.

Также 28 августа полыхала квартира двухэтажного дома в Городце на улице Шишкина. В квартире людей не было, они вышли на улице до прибытия пожарных. А вот жильцов на втором этаже пришлось вызволять из задымленной квартиры. Самостоятельно они это сделать не могли. Причина пожара та же – поджог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставку архивных документов представят в Нижнем Новгороде к 160-летию со дня рождения Максима Дмитриева
Товарооборот Нижегородской области с Беларусью вырос на 3%
Пять человек госпитализированы после ДТП в Нижегородской области
Серьезные ожоги получил курильщик в результате пожара в Нижегородской области
Опытный водитель насмерть сбил пешехода в Нижегородской области
Нижегородцам покажут «Полосатый рейс» в кинотеатре под открытым небом
Глеб Никитин предложил нижегородцам определить, как использовать «Гребневские пески»
Эксперты узнали, насколько нижегородцы довольны качеством оказания медицинской помощи
На ММАС пройдут публичные слушания по вопросу «Стоп-автохлам: как очистить рынок от фальсификата»
Площадь Минина в Нижнем Новгороде перекрыли до 5 сентября
Администрация Нижнего Новгорода закупит дизтопливо для НПАТ почти на 100 млн рублей
Карантин по бешенству животных установлен в Починковском районе
В Нижнем Новгороде пройдет международный Digital Summit
Народный фестиваль рок-групп пройдет в Нижнем Новгороде
На работу «Теплоэнерго» можно будет пожаловаться на сайте «Наш Нижний»
Через три-пять лет в Нижнем Новгороде прекратятся летние отключения горячей воды
«Парты героев» появятся в нижегородских школах
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил работу котельных
Роспотребнадзор: детям делать прививку от гриппа можно даже во время болезни
«Теплоэнерго» подключат к онлайн-сервису «Наш Нижний»
Роспотребнадзор призывает беременных нижегородок обязательно привиться против гриппа
Началась прививочная кампания против гриппа
В Нижегородской области возросло количество природных пожаров
Самбист Александр Нестеров стал участником проекта «Лидеры спорта»
Комиссия приняла к работе восемь музыкальных и художественных школ Нижнего Новгорода