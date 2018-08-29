Пять человек госпитализированы после ДТП в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-29T12:21:40+03:00

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Автомобильная авария с множеством пострадавших произошла на 366 км трассы Москва – Уфа (Володарский район) 28 августа в 00:10. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Управляя автомобилем «Лада Ларгус», 47-летний водитель (стаж 21 год) не справился с управлением и врезался в бетонный блок. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры кроссовера.

Водитель получил тяжелую сочетанную травму, 24-летний мужчина – ушиб поясницы, 30-летний пассажир – закрытый перелом правой ключицы, 33-летняя женщина – сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму и 56-летняя женщина – ушиб правой голени. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что 28 августа произошла смертельная авария с участием автомобиля «Лада Ларгус».

49-летний водитель с большим стажем вождения сбил пешехода, перебегавшего дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте.