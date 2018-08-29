Серьезные ожоги получил курильщик в результате пожара в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-29T11:36:26+03:00

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Сильное возгорание произошло в надворных постройках в селе Елвашка Воротынского района 28 августа в 00:18. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар был обнаружен поздно, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели не только постройки, но и рядом стоящий частный дом.

В результате сгорел дом с надворными постройками на площади 36 квадратных метров. 48-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени 13% тела. Его госпитализировали.

Причиной возгорания стала неосторожность при курении пострадавшего мужчины.

Ожоги 1-2 степени 8% тела получил другой житель региона. В ходе приготовления пищи на нем загорелась одежда. Это случилось на улице Калинина в Чкаловске 28 августа в 19:47. 42-летний мужчина был госпитализирован.