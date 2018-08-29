2018-08-29T11:24:41+03:00
Звезды

Нижегородцам покажут «Полосатый рейс» в кинотеатре под открытым небом

Посмотреть советский художественный фильм можно будет бесплатно
Анастасия НАЗАРОВА
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Очередной бесплатный кинопоказ ждет нижегородцев в рамках проекта «Сеанс счастья» около ТЦ на Южном бульваре,22а. В 21:00 30 августа начнется демонстрация советского художественного фильма «Полосатый рейс» (12+), сообщает пресс-служба горадминистрации.

Съемки картины проходили на киностудии «Ленфильм» в 1961 году. Режиссером выступил Владимир Фетин. В том же году фильм стал лидером проката, его посмотрели 45,8 миллиона зрителей.

В основе сюжета лежит перевозка советских сухогрузом «Евгений Онегин» из некоего «тропического порта» в Одессу для зоопарка десяти тигров и двух львов. В ходе рейса хищники оказываются на свободе и команде корабля предстоит приложит немало усилий, чтобы разрешить ситуацию.

В ролях: Евгений Леонов, Маргарита Назарова, Алексей Грибов, Иван Дмитриев, Алиса Фрейндлих.

Напомним, что организатором проекта выступает отдел молодежной политике, культуры и организации досуга населения администрации Автозаводского района.

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