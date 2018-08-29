2018-08-29T11:17:57+03:00
Общество

Глеб Никитин предложил нижегородцам определить, как использовать «Гребневские пески»

В настоящее время инициировано юридическое оформление острова в собственность Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин инициирует общественное обсуждение дальнейшей судьбы острова Гребневские пески. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в советское время, начиная с 1970-х годов, на острове располагался городской пляж. Попасть на него можно было по понтонному мосту. Пляж пользовался огромной популярностью у горьковчан – об этом свидетельствуют сохранившиеся фотографии тех лет. Однако в 1990-2000-е годы пляж оказался заброшен, и остров полностью зарос.

- Гребневские пески – прекрасное, но неухоженное место в самом центре города. В августе 2018 года министерство имущественных и земельных отношений региона оформило право собственности на участки, входящие в состав территории «Гребневские пески». Как использовать данную территорию, которая долгие годы юридически никому не принадлежала – должны решать жители, - подчеркнул Глеб Никитин.

Судьба Гребневских песков будет решена в ходе общественного обсуждения. Площадки для обсуждения созданы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

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