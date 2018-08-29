2018-08-29T10:57:48+03:00
Общество

Эксперты узнали, насколько нижегородцы довольны качеством оказания медицинской помощи

Для приема обращений в круглосуточном режиме работает call-центр Территориального фонда ОМС, телефон 8-800-333-71-93
Эльвира ОСИПОВА
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Специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области провели мониторинг работы системы информирования граждан о правах на получение доступной и качественной медицинской помощи.

- За шесть месяцев 2018 года 354 078 человек посетили сайты страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС и сайт ТФОМС, - сообщает директор Территориального фонда Светлана Малышева. - Чаще всего нижегородцы посещают сайт ТФОМС Нижегородской области - 341595 обращений (96,5%). Причем не только посещают, но и оставляют свои вопросы, которые касаются системы ОМС. За 6 месяцев 2018 года в раздел «Вопрос-ответ» поступило 98 обращений. Граждане интересуются видами, порядком и условиями получения медицинской помощи по полису ОМС, сроками получения консультаций специалистов и дополнительных исследований, вопросами обеспечения полисом ОМС и т.д.

За первое полугодие 2018 года в call-центр и на «горячую линию» Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области обратилось 2 370 нижегородцев.

- Тематика обращений в первую очередь касается идентификации в качестве застрахованного лица, обеспечения полисами ОМС, видов, качества и условий получениямедицинской помощи, организации работы медицинских организаций в части соблюдения сроков предоставления дополнительных медицинских исследований и получения консультаций врачей-специалистов, т.е. примерно такая же, как и в случае обращений на сайт ТФОМС, - комментирует Светлана Малышева. - По вопросам качества медицинской помощи устных обращений от граждан за 6 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года стало в 2,8 раза больше.

Специалисты фонда советуют: по всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования, нижегородцы могут обращаться к страховым представителям страховых медицинских организаций (СМО), перечень размещен на сайте ТФОМС.- Также для приема обращений в круглосуточном режиме работает call-центр Территориального фонда ОМС, тел. 8-800-333-71-93.

- Обратная связь с населением крайне важна для того, чтобы качество и доступность медицинской помощи в Нижегородской области стали еще лучше, - уточняет Светлана Малышева.

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