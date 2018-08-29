На ММАС пройдут публичные слушания по вопросу «Стоп-автохлам: как очистить рынок от фальсификата»
Сколько автомобилей с автозапчастями, не соответствующими стандартам безопасности, сегодня на российских дорогах и почему автокомпании используют отзывные кампании все чаще?
Кто ставит под угрозу наши жизни, продавая поддельные автокомпоненты, и как распознать фальсификат и взыскать потери?
Когда в России будет создан единый центр тестирования автомобилей, появится беспилотный транспорт, а разрешения на новыеавтомобили будут выдаваться в электронном виде? И как еще планируется защитить российский авторынок от контрафакта и подделок?
Ответы на эти и другие вопросы будут вместе искать участники публичных слушаний 30 августа 2018 года на площадке Московского международного автомобильного салона.
Среди ключевых спикеров круглого стола - руководительФедерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.
В дискуссии примут участие также топ-менеджеры автопроизводителей, представители органов власти, сервисных компаний, журналисты, видеоблогеры и рядовые автовладельцы.
Своим мнением о проблемах на автомобильном рынке и их решении поделятся лидеры отраслевых и общественных организаций:российскогодвижения «Общество Синих Ведерок», Роскачества, Федерации автовладельцев России, известные автоэксперты.
Общественное обсуждение проводится для всех участников авторынка: от производителей до потребителей. Разговор будет интересен и полезен всем, кому важна уверенность в качестве и безопасностисвоего автомобиля.
Ищите результаты слушаний в СМИ.