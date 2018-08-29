2018-08-29T10:49:02+03:00
Общество

На ММАС пройдут публичные слушания по вопросу «Стоп-автохлам: как очистить рынок от фальсификата»

Как распознать поддельные поддельные автозапчасти и взыскать потери?
Эльвира ОСИПОВА
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Как распознать автофальсификат и взыскать потери?Как распознать автофальсификат и взыскать потери?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сколько автомобилей с автозапчастями, не соответствующими стандартам безопасности, сегодня на российских дорогах и почему автокомпании используют отзывные кампании все чаще?

Кто ставит под угрозу наши жизни, продавая поддельные автокомпоненты, и как распознать фальсификат и взыскать потери?

Когда в России будет создан единый центр тестирования автомобилей, появится беспилотный транспорт, а разрешения на новыеавтомобили будут выдаваться в электронном виде? И как еще планируется защитить российский авторынок от контрафакта и подделок?

Ответы на эти и другие вопросы будут вместе искать участники публичных слушаний 30 августа 2018 года на площадке Московского международного автомобильного салона.

Среди ключевых спикеров круглого стола - руководительФедерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

В дискуссии примут участие также топ-менеджеры автопроизводителей, представители органов власти, сервисных компаний, журналисты, видеоблогеры и рядовые автовладельцы.

Своим мнением о проблемах на автомобильном рынке и их решении поделятся лидеры отраслевых и общественных организаций:российскогодвижения «Общество Синих Ведерок», Роскачества, Федерации автовладельцев России, известные автоэксперты.

Общественное обсуждение проводится для всех участников авторынка: от производителей до потребителей. Разговор будет интересен и полезен всем, кому важна уверенность в качестве и безопасностисвоего автомобиля.

Ищите результаты слушаний в СМИ.

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