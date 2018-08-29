2018-08-29T10:35:09+03:00
Общество

Площадь Минина в Нижнем Новгороде перекрыли до 5 сентября

В День знаний на главной городской площади пройдет молодежный фестиваль
Анастасия НАЗАРОВА
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Движение транспорта по площади Минина и Пожарского ограничено до 5 сентября, сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Движение по ней запрещено с 9:00 27 августа до 17:00 5 сентября на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной.

Также с 6:00 31 августа до 6:00 3 сентября дорога закрыта на участке от улицы Минина до Варварской улицы, а также с 6:00 до 23:30 1 сентября по улице Ульянова на участке от улицы Пискунова до площади Минина и по Георгиевскому съезду с объездом зоны проведения молодежного фестиваля «Высота» (12+). Парковка машин там тоже запрещена.

Напомним, молодежный фестиваль пройдет 1 сентября. Его хедлайнером станет известная рэп-группа «Каста». Мероприятие охватит сразу три площадки: площадь Минина, Арсенал и Александровский сад. Жители и гости города смогут посетить лекторий, зону спорта и киберспорта, а также побывать в литературной зоне.

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