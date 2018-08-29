Администрация Нижнего Новгорода закупит дизтопливо для НПАТ почти на 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:13 2018-08-29T10:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Горадминистрация закупит дизельное топливо для МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) почти на 100 миллионов рублей. Аукционы по поставке топлива должны пройти 29 августа. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о трех закупках: 1,03 млн литров на 48,1 млн рублей для НПАТ №3, 480 тысяч литров на 22,4 млн рублей для НПАТ №2 и 630 тысяч литров на 29,42 млн рублей для НПАТ №1.

Поставит дизельное топливо надо до конца 2018 года.

Ранее «Комсомольская правда» писала про водителя №51, который попался на краже топлива в Нижнем Новгороде. На женщину, которая его разоблачила, обрушилась волна оскорблений. Оказалось, что нижегородцы поддерживают водителя, считая, что он все сделал правильно. В итоге работника МП «НПАТ» уволили. Хотя сдавшая его нижегородка посчитала, что наказание жесткое.