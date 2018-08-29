Администрация Нижнего Новгорода закупит дизтопливо для НПАТ почти на 100 млн рублей
Горадминистрация закупит дизельное топливо для МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) почти на 100 миллионов рублей. Аукционы по поставке топлива должны пройти 29 августа. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Речь идет о трех закупках: 1,03 млн литров на 48,1 млн рублей для НПАТ №3, 480 тысяч литров на 22,4 млн рублей для НПАТ №2 и 630 тысяч литров на 29,42 млн рублей для НПАТ №1.
Поставит дизельное топливо надо до конца 2018 года.
Ранее «Комсомольская правда» писала про водителя №51, который попался на краже топлива в Нижнем Новгороде. На женщину, которая его разоблачила, обрушилась волна оскорблений. Оказалось, что нижегородцы поддерживают водителя, считая, что он все сделал правильно. В итоге работника МП «НПАТ» уволили. Хотя сдавшая его нижегородка посчитала, что наказание жесткое.