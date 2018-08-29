Карантин по бешенству животных установлен в Починковском районе

СЕГОДНЯ 10:02 2018-08-29T10:02:20+03:00

До 24 октября там запрещен вывоз животных в другие населенные пункты

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В селе Наруксово Починковского района установлен карантин по бешенству животных, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Карантин пришлось установить на основании представления председателя комитета госветнадзора региона от 16 августа.

Согласно указу, село Наруксово признано неблагополучным пунктом по бешенству и на его территории установлен карантин до 24 октября. Отмечается, что эпизодическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства А.Д. Кулагина.

Добавим, что в угрожаемую зону по бешенству вошли села Азрапино и Константиновка.

До тех пор, пока действует карантин, на территории Наруксова нельзя проводить выставки собак и кошек, а также выводить и натаскивать собак. Также под запретом продажа животных и вывоз их в другие населенные пункты. Вдобавок ко всему запрещена продажа сырого молока.