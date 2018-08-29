В Нижнем Новгороде пройдет международный Digital Summit

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-29T09:44:57+03:00

Он объединит бизнес-саммит и форум информационных технологий

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Международный Digital Summit пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 21 сентября, сообщает пресс-служба.

Это событие соединит два ежегодно проводимых мероприятия – международный бизнес-саммит и форум информационных технологий ITFORUM.

Ключевая тема цифрового саммита - цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. Так, в рамках Digital Summit планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением «Умный регион» национального проекта «Цифровая экономика РФ».

- Нижегородская область - один из IT-центров России и передовая площадка по внедрению современных, в том числе и цифровых технологий, в различных сферах. Уверен, что проведение Digital Summit поможет найти бизнес-партнеров и вдохновит на реализацию новых проектов, - заявил глава региона Глеб Никитин.

Кстати, побывать на саммите можно будет виртуально: на сайте http://digitalsummit.pro организуют онлайн-трансляцию пленарных заседаний, круглых столов и дискуссионных панелей.