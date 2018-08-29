2018-08-29T09:11:21+03:00
Звезды

Народный фестиваль рок-групп пройдет в Нижнем Новгороде

Гостей ждет выставка мотоциклов клуба «Вольные птицы» и фаер-шоу
Анастасия НАЗАРОВА
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Второй народный фестиваль нижегородских рок-групп R-Oka (12+) пройдет в парке «Швейцария» 2 сентября в 15:00. Об этом сообщает горадминистрация.

Цель фестиваля - дать молодым нижегородским рокерам сцену и зрителя, а нижегородцам - возможность узнать и полюбить местных талантливых звезд, которых действительно очень много.

В 2018 году на фестивале выступят девять лучших нижегородских групп, прошедших строгий отбор, и играющих в самых разных стилях рок-музыки. Каждая из них отыграет 45-минутный

сольный концерт. В результате получится свыше семи часов новой и качественной музыки. Все это в сочетании с десятью киловаттами звука и света сделает R-Oka масштабным городским событием.

Кроме того, в рамках фестиваля будет работать выставка мотоциклов клуба «Вольные птицы». Напомним, в 2017 году фестиваль прошел в первый раз, получив самую положительную реакцию СМИ, соцсетей, участников и зрителей. После этого организаторам в течение года поступило более 30 заявок на участие, и R-Oka стал ежегодным проектом.

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