«Парты героев» появятся в нижегородских школах

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-28T18:33:46+03:00

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Новый образовательный проект под названием «Парта героя» стартует в Нижегородской области. Он будет запущен в рамках федерального партийного проекта «Новая школа» в новом учебном году и предусматривает установку в начальных классах специальных парт с информацией о героях, учившихся в этой школе. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

- За партой будут сидеть ученики, показавшие самые высокие результаты в учебе и активно занимающиеся общественной работой, - отметили в пресс-службе НРО «Единая Россия».

Кроме того, политсовет партии принял решение о запуске в Нижегородской области новых дискуссионных платформ «Единой России»: социальной, патриотической, предпринимательской и либеральной.

- Это позволит не только понять отношение граждан к тем или иным процессам в обществе, но и выявлять и поддерживать наиболее перспективные и значимые инициативы, имеющие важное значение для развития регионов, а также своевременно предлагать их и на федеральный уровень, - подчеркнули в пресс-службе партии.