Роспотребнадзор: детям делать прививку от гриппа можно даже во время болезни

СЕГОДНЯ 16:23 2018-08-28T16:23:24+03:00

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Дети являются одной из самых незащищенных категорий перед гриппом, а потому Роспотребнадзор настоятельно рекомендует сделать прививку всем детям.

- Все прививки из национального календаря между собой совмещаются, в том числе и прививки против гриппа, - рассказала на пресс-конференции в «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. - Более того, прививку допускается делать на фоне выздоровления после легкого ОРВИ или легкой кишечной инфекции.

Не должно быть и отводов после болезни от прививки против гриппа, считает Наталья Садыкова. Как только ребенок выздоровел, можно сразу же вакцинироваться. Кроме того, по мнению Натальи Садыковой, даже при бронхиальной астме, когда детям дают отвод от вакцинации, прививку против гриппа необходимо сделать. По ее словам, такие дети еще больше подвержены этому заболеванию. При этом никаких побочных эффектов эта вакцина не дает. За все время вакцинации в Нижегородской области был лишь один случай осложнений – крапивница.