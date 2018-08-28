СЕГОДНЯ 16:18 2018-08-28T16:20:05+03:00

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«Теплоэнерго» подключат к онлайн-сервису «Наш Нижний», чтобы горожане могли видеть статус своих обращений и напрямую общаться с поставщиком тепла. Об этом со ссылкой на мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова сообщает пресс-служба горадминистрации.

28 августа чиновник проинспектировал две котельные. Объезд начался с объекта на улице Академика Баха,4а, где ремонтируются два из четырех котлов.

По словам гендиректора ОА «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, котельная работает с 1981 года и обеспечивает теплом 128 жилых домов, 23 социальных учреждения и организации.

- По графику работы здесь должны завершиться в октябре, но жителям не стоит беспокоиться, потому что пока идет ремонт и наладка, отопление и горячую воду в полном объеме будут обеспечивать два оставшихся котла, - добавил эксперт.

Вторым объектом стала реконструированная котельная на улице Июльских дней,1. Там ведется наладка и настройка оборудования, которое позволит в автоматическом режиме корректировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

- К ней подключено 36 домов и 10 социальных учреждений, но она построена с запасом мощности, что даст возможность подключать новых потребителей, - заявил Панов.