Роспотребнадзор призывает беременных нижегородок обязательно привиться против гриппа

СЕГОДНЯ 16:09 2018-08-28T16:09:29+03:00

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Количество беременных, которые прививаются против гриппа очень мало, рассказала на пресс-конференции в «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

- Мы хотим обратить особое внимание, что очень важно привиться именно во время беременности, а но после рождения ребенка, - сказала Наталья Садыкова. – При вакцинировании во время беременности прививаются сразу и мама, и ребенок. Очень часто нам говорят: «Я рожу, а потом сделалю прививку, тогда ребенок не пострадает». Но ребенок не пострадает при вакцинации против гриппа. Была проведена масса исследований, ни в одном случае не выявлено влияние ни на плод, ни на новорожденного. С молоком матери то количеств антител, которое необходимо, не поступает.

Вакцина против гриппа считается абсолютно безопасной в любое время беременности. Но по общим рекомендациям, прививки делают во втором и третьем триместре. Однако бывает и так, что женщина делает прививку, а потом узнает, что беременна. В этом случае специалисты Роспотребнадзора берут таких женщин под особый контроль. Но за все время наблюдений не было выявлено никаких патологий.