СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-28T15:49:08+03:00

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С 28 августа в Нижегородской области началась прививочная кампания против гриппа. Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-конференции в «Комсомольской правде» - Нижний Новгород».

Все желающие уже сегодня могут сделать прививки в коммерческих центрах, а на днях вакцина появится и в поликлиниках региона.

По данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, с 1990-х годов, когда прививки против гриппа стали делать на территории Нижегородской области, резко снизился уровень заболеваемости с 3700 случаев на 10 тысяч населения до 5 случаев на 100 тысяч населения. Снизилась и интенсивность эпидемии.

- Если раньше мы имели превышение порога 100 – 200 процентов, то сейчас достаточно серьезной эпидемией считается эпидемия с превышением порога на 50- 60 процентов,- рассказала Наталья Садыкова. - Снизилась и длительность эпидемии. Если раньше она составляла 8 – 10 недель, то сейчас это 3 – 5 недель.