В Нижегородской области возросло количество природных пожаров

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-28T15:33:44+03:00

Если в прошлом году их было 23, то в этом – 62

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Более 60 природных пожаров возникло в Нижегородской области с начала пожароопасного периода. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, это на 23 возгорания больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причем 60 из 62 пожаров - лесные, а остальные два - торфяные. Пройденная огнем площадь составила 89,49 га (в прошлом году - 25,48 га).

Отметим, что с начала года в регионе зарегистрировано 125 термоточек (из которых подтверждены - 57), что на 27 термоточек больше, чем за аналогичный период 2017 года. Самая распространенная причина возникновения термоточек - неконтролируемый пал растительности. Всего зафиксировано 40 таких случаев. Остальные причины: сжигание отходов - 13, техногенные пожары - 4.

Наибольшее количество термоточек зафиксировано в Краснооктябрьском, Воротынском, Сеченовском, Починковском, Кстовском и Ардатовском районах.

Напомним, что МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области. С 28 по 31 августа повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.