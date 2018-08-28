Самбист Александр Нестеров стал участником проекта «Лидеры спорта»

СЕГОДНЯ 14:46 2018-08-28T14:46:30+03:00

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Мастер спорта международного класса по боевому самбо Александр Нестеров и старший тренер сборной Кстова по боевому самбо Алексей Чугреев стали новыми участниками проекта «Лидеры спорта». Специальную форму им вручил руководитель проекта, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслав Василевский, передает пресс-служба облправительства.

- Наша главная задача сейчас - подготовить Александра на чемпионат мира, который пройдет в начале ноября в Румынии. Он единственный спортсмен из всего ПФО, который завоевал путевку на мировое первенство, - рассказал Василевский.

В свою очередь Нестеров отметил, что сейчас одна из главных задач для него - снизить вес до необходимой категории.

Напомним, проект «Лидеры спорта» реализуется в Нижегородской области при поддержке главы региона Глеба Никитина. В проекте примут участие спортсмены по пяти видам спорта: дзюдо, самбо, каратэ, фигурное катание и художественная гимнастика. Цель - раскрыть молодые таланты и вырастить новых звезд спорта.