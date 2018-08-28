2018-08-28T14:35:36+03:00
Общество

Комиссия приняла к работе восемь музыкальных и художественных школ Нижнего Новгорода

Депкульт проверяет учреждения в преддверии 1 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Директор депкульта Нижнего Новгорода Наталья Суханова оценила готовность муниципальных музыкальных и художественных школ к новому учебному году, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В первый день работы комиссии проверено восемь учреждений Автозавода и Ленинского района. В семи летом были проведены косметические ремонты классов и коридоров, установлены новые оконные блоки, проведен ремонт откосов и полов, а также частично заменен линолеум и паркет.

По словам Сухановой, в ходе проверки особое внимание уделялось вопросам соответствия требованиям пожарной и технической безопасности, антитеррористической защищенности и готовности помещений к отопительному сезону.

- В результате все учреждения были приняты к работе, - заключила глава департамента.

В среду, 29 августа, специалисты проверят учреждения дополнительного образования Канавинского, Московского и Сормовского районов, а после оценят готовность школ Нижегородского, Приокского и Советского районов. Всего предстоит принять к работе 23 муниципальных учреждения допобразования, в которых с 1 сентября будут обучаться около 5,6 тысячи детей.

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