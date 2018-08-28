2018-08-28T14:22:41+03:00
Звезды

Шествие мимов, жонглеров и ходулистов пройдет в Нижнем Новгороде

Акция станет частью фестиваля «Секреты мастеров»
Анастасия НАЗАРОВА
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Праздничное шествие «Река Нижнего» пройдет на Нижневолжской набережной в рамках фестиваля «Секреты мастеров» (0+) сентября в 15:00. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, процессию возглавят ходулисты, мимы, танцоры, жонглеры и уличный театр «Небесная карусель» из Санкт-Петербурга. С флагами и лентами они пройдут по набережной и откроют международный фестиваль народных художественных промыслов.

В шествии могут поучаствовать все желающие. Главное условие - соблюдение дресс-кода: на участниках должна быть одежда белого цвета.

Напомним, фестиваль «Секреты мастеров» пройдет 1 и 2 сентября на Нижневолжской набережной. Помимо праздничного шествия и ярмарки, гостей ждет обширная культурная программа, творческие мастер-классы и фермерский рынок.

В этом году на фестиваль приедут 140 участников - представители народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства из 16 субъектов России, а также Белоруссии, Венгрии, Германии, Китая, Молдавии, Сербии, Словакии, Чехии и Южной Кореи.

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