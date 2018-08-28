2018-08-28T13:24:08+03:00
Происшествия

Нижегородец зарабатывал биткоины на продаже наркотиков

Наркосбытчику назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы
Анастасия НАЗАРОВА
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22-летний продавец наркотиков отправится в колонию строгого режима из-за продажи наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 2018 года нижегородец получил большую партию запрещенных веществ, расфасовал ее в 15 свертков и спрятал в тайники в гаражных массивах и садоводческих товариществах Нижнего Новгорода. Его задержали полицейские на проспекте Гагарина в Приокском районе с новой партией наркотиков.

Кроме того, за ранее произведенные закладки наркосбытчик в феврале получил вознаграждение в виде криптовалюты «биткоин». А затем перевел полученные им средства на расчетный счет, к которому привязан банковская карта, тем самым легализовав деньги.

Суд согласился с позицией гособвинителя и признал его виновным в совершении 15 предступлений (отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате преступления).

Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 30 тысяч рублей.

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