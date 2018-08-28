Остановку автомобилей запретят на участке улицы Родионова в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:06 2018-08-28T13:06:55+03:00

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Остановку автомобилей запретят на участке улицы Родионова в областном центре, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничение остановки транспортных средств вводится в около домов №190д и 192 корпус 2 по улице Родионова в направлении Сенной площади.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что движение транспорта по Ярмарочному проезду от улицы Бетанкура в Канавинском районе станет односторонним.

Сообщалось также, что до 10 октября ограничено движение транспорта по Сергиевской улице в Нижегородском районе. Там рабочие перекладывают водопровод.

Напомним, что до 30 января 2019 года ограничено движение на трех мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области.

А с 1 сентября планируется открыть движение по Мызинскому мосту для легкового транспорта (четыре полосы).