В аэропорту Стригино заинтересовались предпочтениями пассажиров

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-28T12:59:43+03:00

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Международный аэропорт Стригино проводит традиционный опрос пассажиров, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Главная цель – уточнить предпочтения пассажиров по направлениям путешествий, а также уровень удовлетворенности услугами аэропорта.

В течение месяца предстоит опросить порядка тысячи пассажиров. В награду за уделенное время респонденты получат памятные подарки.

Отметим, что такие опросы позволяют сформировать портрет среднестатистического пассажира. Так, во время одного из предыдущих исследований выяснилось, что больше половины пассажиров Стригино – это мужчины и женщины в возрасте 25-44 лет с высшим образованием, состоящие в браке и не имеющие несовершеннолетних детей. Они занимают руководящие должности или являются квалифицированными специалистами.

Напомним, туристы не могут вылететь из Сочи в Нижний Новгород. Утренний рейс 28 августа задержан почти на семь часов.

Сообщалось также, что авиакомпания «РусЛайн» запускает рейс Нижнекамск – Нижний Новгород – Санкт-Петербург из аэропорта Стригино.