В Нижнем Новгороде женщина-водитель сбила двух пешеходов

СЕГОДНЯ 12:48 2018-08-28T12:48:26+03:00

Еще одна автоледи врезалась сразу в две иномарки

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Автомобильная авария произошла на проспекте Ленина,88 в Автозаводском районе 27 августа в 13:45. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

25-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в иномарки «Тойота» и «Субару».

В результате ДТП пострадали двое – водители ВАЗа и «Тойоты»: 25-летняя женщина госпитализирована с ушибом мягких тканей головы, а 52-летний водитель иномарки получил ушиб мягких тканей затылочной области, но после осмотра был отпущен домой.

Позже на Автозаводе произошло еще одно ДТП с двумя пострадавшими. В 15:15 на улице Гайдара,50 34-летняя женщина-водитель, управляя «Киа», сбила двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемой зебре.

В итоге 51-летний мужчина получил сочетанную травму, госпитализирован, а 39-летний мужчина получил ушибленную рану лобной области и сотрясение головного мозга. Тоже госпитализирован.