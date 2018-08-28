В Нижнем Новгороде женщина-водитель сбила двух пешеходов
Автомобильная авария произошла на проспекте Ленина,88 в Автозаводском районе 27 августа в 13:45. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
25-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в иномарки «Тойота» и «Субару».
В результате ДТП пострадали двое – водители ВАЗа и «Тойоты»: 25-летняя женщина госпитализирована с ушибом мягких тканей головы, а 52-летний водитель иномарки получил ушиб мягких тканей затылочной области, но после осмотра был отпущен домой.
Позже на Автозаводе произошло еще одно ДТП с двумя пострадавшими. В 15:15 на улице Гайдара,50 34-летняя женщина-водитель, управляя «Киа», сбила двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемой зебре.
В итоге 51-летний мужчина получил сочетанную травму, госпитализирован, а 39-летний мужчина получил ушибленную рану лобной области и сотрясение головного мозга. Тоже госпитализирован.