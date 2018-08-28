СЕГОДНЯ 12:23 2018-08-28T12:30:15+03:00

Рейс задержали почти на семь часов

Изменить размер текста: A A

Нижегородские туристы не могут вылететь из Сочи в Нижний Новгород 28 августа. Запланированный на 7:10 рейс задержан, сообщается на сайте аэропорта «Стригино».

Самолет с пассажирами на борту должен был вылететь из международного аэропорта Сочи в 7:10 28 августа и приземлиться в столице Приволжья через 2 часа 15 минут. Отметим, что рейс выполняет авиакомпания «Ред Вингс» совместно с «Нордавиа».

По данным на 12:14, теперь вылет из Сочи ожидается в 14:00, а прибытие в Нижний Новгород - в 16:15.

«Комсомольская правда» запросила у авиакомпании официальную информацию по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «РусЛайн» запускает рейс Нижнекамск - Нижний Новгород - Санкт-Петербург из аэропорта Стригино. Прямой регулярный рейс начнут выполнять со 2 сентября с частотой дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Вылет из северной столицы в Нижний Новгород в 14:40, из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург - в 21:25.