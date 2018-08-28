2018-08-28T12:30:15+03:00
Общество

Туристы не могут вылететь из Сочи в Нижний Новгород

Рейс задержали почти на семь часов
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородские туристы не могут вылететь из Сочи в Нижний Новгород 28 августа. Запланированный на 7:10 рейс задержан, сообщается на сайте аэропорта «Стригино».

Самолет с пассажирами на борту должен был вылететь из международного аэропорта Сочи в 7:10 28 августа и приземлиться в столице Приволжья через 2 часа 15 минут. Отметим, что рейс выполняет авиакомпания «Ред Вингс» совместно с «Нордавиа».

По данным на 12:14, теперь вылет из Сочи ожидается в 14:00, а прибытие в Нижний Новгород - в 16:15.

«Комсомольская правда» запросила у авиакомпании официальную информацию по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «РусЛайн» запускает рейс Нижнекамск - Нижний Новгород - Санкт-Петербург из аэропорта Стригино. Прямой регулярный рейс начнут выполнять со 2 сентября с частотой дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Вылет из северной столицы в Нижний Новгород в 14:40, из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург - в 21:25.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началась прививочная кампания против гриппа
В Нижегородской области возросло количество природных пожаров
Самбист Александр Нестеров стал участником проекта «Лидеры спорта»
Комиссия приняла к работе восемь музыкальных и художественных школ Нижнего Новгорода
Шествие мимов, жонглеров и ходулистов пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородец зарабатывал биткоины на продаже наркотиков
Остановку автомобилей запретят на участке улицы Родионова в Нижнем Новгороде
В аэропорту Стригино заинтересовались предпочтениями пассажиров
В Нижнем Новгороде женщина-водитель сбила двух пешеходов
Вода в шести водоемах Нижнего Новгорода не соответствует санитарным нормам
В Нижегородской области «Ниссан» врезался в грузовик: водитель погиб
Институт стоматологии создан в Приволжском медицинском университете
Мужчина обгорел на пожаре в Кулебаках 27 августа
В Нижегородской области стартует конкурс детского рисунка
Деньги, спецодежду и шуруповерт украли у нижегородки
96-летняя жительница Арзамаса сгорела в собственной квартире
Современная воркаут-площадка появилась в Дзержинске
В Нижнем Новгороде оштрафовали двух футбольных фанатов за драку на матче
В нижегородских школах хотят установить систему распознавания лиц
В Нижнем Новгороде состоялось подписание меморандума о гражданском взаимодействии
Владимир Панов проведет встречу с жителями Советского района
Нижегородские медики выиграли грант Российского научного фонда
Движение по Ярмарочному проезду станет односторонним