Вода в шести водоемах Нижнего Новгорода не соответствует санитарным нормам

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-28T11:51:51+03:00

Купаться в этих рекреационных зонах не рекомендуется

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Более 1,6 тысячи проб поверхностных водоемов в зонах отдыха нижегородцев отобрано на 28 августа, сообщает пресс-служба нижегородского Роспотребнадзора.

По результатам лабораторного контроля по микробиологическим показателям вода отвечает требованиям санитарных правил в озерах: ПКиО II очереди (ул. Смирнова, пр. Молодежный), парка имени 777-летия города Нижнего Новгорода, в озере Силикатное Ленинского района (оба пляжа), в озере Мещерское Канавинского района, в озере Светлоярское (ул. Гаугеля, ул. Мокроусова) Сормовского района, в озере Первое Щелоковского хутора Приокского района.

Не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям вода следующих водоемов: в озерах Больничное, Сортировочное (Березовая роща, Архангельская, 14) Канавинского района, в озерах Лунское, Пестичное, Парковое Сормовского района, озере Третье Щелоковского хутора Советского района. Купаться в этих озерах опасно для здоровья.

При этом вода во всех перечисленных водоемах Нижнего Новгорода соответствует нормативным требованиям по вирусологическим показателям.