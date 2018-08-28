Институт стоматологии создан в Приволжском медицинском университете
В Приволжском исследовательском медуниверситете создан Институт стоматологии. Соответствующее решение принял учебный совет университета 27 августа, сообщается на сайте вуза.
Новый институт объединит профильные стоматологические кафедры ПИМУ, учебно-симуляционный центр, стоматологическую поликлинику в составе Университетской клиники, а также клинические базы вуза.
Цель его – повышение качества подготовки и переподготовки стоматологов в условиях современной науки и клинической практики.
Задачами института стоматологии станет развитие симуляционного обучения, внедрение индивидуальных мастер-классов, в том числе с применением биологических моделей, активизация постдипломного обучения, совместное участие в программах клинических исследований в рамках клинический апробаций и открытие диссертационного совета.