Институт стоматологии создан в Приволжском медицинском университете

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-28T11:00:30+03:00

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В Приволжском исследовательском медуниверситете создан Институт стоматологии. Соответствующее решение принял учебный совет университета 27 августа, сообщается на сайте вуза.

Новый институт объединит профильные стоматологические кафедры ПИМУ, учебно-симуляционный центр, стоматологическую поликлинику в составе Университетской клиники, а также клинические базы вуза.

Цель его – повышение качества подготовки и переподготовки стоматологов в условиях современной науки и клинической практики.

Задачами института стоматологии станет развитие симуляционного обучения, внедрение индивидуальных мастер-классов, в том числе с применением биологических моделей, активизация постдипломного обучения, совместное участие в программах клинических исследований в рамках клинический апробаций и открытие диссертационного совета.