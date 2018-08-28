2018-08-28T11:00:30+03:00
Общество

Институт стоматологии создан в Приволжском медицинском университете

Соответствующее решение принял учебный совет вуза 27 августа
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Приволжском исследовательском медуниверситете создан Институт стоматологии. Соответствующее решение принял учебный совет университета 27 августа, сообщается на сайте вуза.

Новый институт объединит профильные стоматологические кафедры ПИМУ, учебно-симуляционный центр, стоматологическую поликлинику в составе Университетской клиники, а также клинические базы вуза.

Цель его – повышение качества подготовки и переподготовки стоматологов в условиях современной науки и клинической практики.

Задачами института стоматологии станет развитие симуляционного обучения, внедрение индивидуальных мастер-классов, в том числе с применением биологических моделей, активизация постдипломного обучения, совместное участие в программах клинических исследований в рамках клинический апробаций и открытие диссертационного совета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началась прививочная кампания против гриппа
В Нижегородской области возросло количество природных пожаров
Самбист Александр Нестеров стал участником проекта «Лидеры спорта»
Комиссия приняла к работе восемь музыкальных и художественных школ Нижнего Новгорода
Шествие мимов, жонглеров и ходулистов пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородец зарабатывал биткоины на продаже наркотиков
Остановку автомобилей запретят на участке улицы Родионова в Нижнем Новгороде
В аэропорту Стригино заинтересовались предпочтениями пассажиров
В Нижнем Новгороде женщина-водитель сбила двух пешеходов
Туристы не могут вылететь из Сочи в Нижний Новгород
Вода в шести водоемах Нижнего Новгорода не соответствует санитарным нормам
В Нижегородской области «Ниссан» врезался в грузовик: водитель погиб
Мужчина обгорел на пожаре в Кулебаках 27 августа
В Нижегородской области стартует конкурс детского рисунка
Деньги, спецодежду и шуруповерт украли у нижегородки
96-летняя жительница Арзамаса сгорела в собственной квартире
Современная воркаут-площадка появилась в Дзержинске
В Нижнем Новгороде оштрафовали двух футбольных фанатов за драку на матче
В нижегородских школах хотят установить систему распознавания лиц
В Нижнем Новгороде состоялось подписание меморандума о гражданском взаимодействии
Владимир Панов проведет встречу с жителями Советского района
Нижегородские медики выиграли грант Российского научного фонда
Движение по Ярмарочному проезду станет односторонним