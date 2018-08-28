Мужчина обгорел на пожаре в Кулебаках 27 августа
Крупный пожар произошел на улице Труда в Кулебаках 27 августа в 20:58. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На момент прибытия пожарных происходило открытое горение надворных построек двух личных жилых домов, пламя перекинулось на сами дома.
Как выяснилось, очаг возгорания находился в надворной постройке, которая расположена между домами.
В общей сложности в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы девять человек личного состава и пять единиц техники.
В итоге сгорели два дома, надворные постройки и гараж на площади 203 квадратных метра.
Из-за пожара пострадал 39-летний мужчина – хозяин одного из домов. Он получил ожоги 1-2 степени 9% тела. Его госпитализировали.
Оказалось, что возгорание произошло из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов.
Напомним, в квартире, сгоревшей в Арзамасе 27 августа, обнаружено тело 96-летней женщины.