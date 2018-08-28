Мужчина обгорел на пожаре в Кулебаках 27 августа

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-28T10:46:17+03:00

Пламя от надворных построек перекинулось на два жилых дома

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Крупный пожар произошел на улице Труда в Кулебаках 27 августа в 20:58. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На момент прибытия пожарных происходило открытое горение надворных построек двух личных жилых домов, пламя перекинулось на сами дома.

Как выяснилось, очаг возгорания находился в надворной постройке, которая расположена между домами.

В общей сложности в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы девять человек личного состава и пять единиц техники.

В итоге сгорели два дома, надворные постройки и гараж на площади 203 квадратных метра.

Из-за пожара пострадал 39-летний мужчина – хозяин одного из домов. Он получил ожоги 1-2 степени 9% тела. Его госпитализировали.

Оказалось, что возгорание произошло из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов.

Напомним, в квартире, сгоревшей в Арзамасе 27 августа, обнаружено тело 96-летней женщины.