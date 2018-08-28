2018-08-28T10:46:17+03:00
Происшествия

Мужчина обгорел на пожаре в Кулебаках 27 августа

Пламя от надворных построек перекинулось на два жилых дома
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупный пожар произошел на улице Труда в Кулебаках 27 августа в 20:58. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На момент прибытия пожарных происходило открытое горение надворных построек двух личных жилых домов, пламя перекинулось на сами дома.

Как выяснилось, очаг возгорания находился в надворной постройке, которая расположена между домами.

В общей сложности в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы девять человек личного состава и пять единиц техники.

В итоге сгорели два дома, надворные постройки и гараж на площади 203 квадратных метра.

Из-за пожара пострадал 39-летний мужчина – хозяин одного из домов. Он получил ожоги 1-2 степени 9% тела. Его госпитализировали.

Оказалось, что возгорание произошло из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов.

Напомним, в квартире, сгоревшей в Арзамасе 27 августа, обнаружено тело 96-летней женщины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началась прививочная кампания против гриппа
В Нижегородской области возросло количество природных пожаров
Самбист Александр Нестеров стал участником проекта «Лидеры спорта»
Комиссия приняла к работе восемь музыкальных и художественных школ Нижнего Новгорода
Шествие мимов, жонглеров и ходулистов пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородец зарабатывал биткоины на продаже наркотиков
Остановку автомобилей запретят на участке улицы Родионова в Нижнем Новгороде
В аэропорту Стригино заинтересовались предпочтениями пассажиров
В Нижнем Новгороде женщина-водитель сбила двух пешеходов
Туристы не могут вылететь из Сочи в Нижний Новгород
Вода в шести водоемах Нижнего Новгорода не соответствует санитарным нормам
В Нижегородской области «Ниссан» врезался в грузовик: водитель погиб
Институт стоматологии создан в Приволжском медицинском университете
В Нижегородской области стартует конкурс детского рисунка
Деньги, спецодежду и шуруповерт украли у нижегородки
96-летняя жительница Арзамаса сгорела в собственной квартире
Современная воркаут-площадка появилась в Дзержинске
В Нижнем Новгороде оштрафовали двух футбольных фанатов за драку на матче
В нижегородских школах хотят установить систему распознавания лиц
В Нижнем Новгороде состоялось подписание меморандума о гражданском взаимодействии
Владимир Панов проведет встречу с жителями Советского района
Нижегородские медики выиграли грант Российского научного фонда
Движение по Ярмарочному проезду станет односторонним